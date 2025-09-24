iPhone Air назвали предшественником складного смартфона Apple

Первый складной iPhone, выход которого ожидается уже в следующем году, будет представлять собой устройство, внешне напоминающее пару соединенных iPhone Air , и, как ожидается, будет стоить более $2000. Об этом в своем новом информационном бюллетене Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гурман утверждает, что дизайн нового устройства будет аналогичен двум расположенным ребром к ребру iPhone Air . Для обеспечения легкости и прочности корпуса будет использоваться титан. Появление инновационного смартфона на рынке запланировано на осень следующего года.

Что касается производства, то, несмотря на недавние слухи о планах подрядчиков Apple отработать технологию сборки на Тайване с последующим запуском массового производства в Индии, Гурман настаивает на возможности изготовления значительной части складных iPhone на территории Китая. В частности, компания Foxconn, основной контрактный производитель электроники для Apple, традиционно имеющая крупнейшие предприятия в КНР, рассчитывает на это.

Опыт, полученный при создании сверхтонкого iPhone Air , оказался критически важным для разработки складной модели. Хотя iPhone Air мог показаться компромиссным по своим характеристикам, он стал первым шагом Apple к созданию устройства с гибким дисплеем. Каждая из половин будущего складного смартфона также должна быть максимально тонкой, что делает наработки Air незаменимыми.