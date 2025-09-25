Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Обеспечение общественного порядка, спокойной жизни людей и безопасности дорожного движения в городской среде возлагает ответственность на каждого участника движения. Недопустимо слушать громкую музыку в транспортных средствах, безосновательно пользоваться звуковым сигналом, а также создавать шум, управляя автомобилем на высокой скорости в густонаселенных жилых зонах, вблизи школ и больниц. Подобное поведение не только негативно влияет на дисциплину дорожного движения, но и вызывает замешательство и напряженность между водителями и пешеходами, нарушает общественный порядок и многократно повышает риск ДТП".

Отмечается, что согласно требованиям законодательства, использование звукового сигнала разрешается исключительно в случаях особой необходимости - для предотвращения дорожно-транспортного происшествия или при наличии прямой угрозы жизни и здоровью человека.

"Соблюдение правил, дисциплинированное поведение и следование принципам взаимного уважения играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Безответственные действия водителей не только создают дискомфорт в общественной среде, но и увеличивают вероятность аварий, подвергая риску жизнь и здоровье людей.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз обращает внимание всех водителей: каждый обязан воздерживаться от действий, создающих шум при управлении транспортными средствами, соблюдать требования законодательства и относиться с уважением к правилам дорожного движения", - отметили в ведомстве.