Сербия нацелена на расширение сотрудничества с парламентом Азербайджана

Цель моего визита - расширение сотрудничества в политической, экономической сферах и между парламентами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич.
"Хочу поблагодарить председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову за проведение ряда встреч в Азербайджане", - отметила Брнабич.
