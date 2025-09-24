https://news.day.az/world/1782805.html

В Еврокомиссии раскрыли сроки создания «стены дронов»

Европейская "Стена дронов" для отслеживания и нейтрализации самолетов будет готова примерно через год. Как передает Day.Az, об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv.