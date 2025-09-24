https://news.day.az/economy/1782851.html За последние 5 лет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией активизировалось - Ана Брнабич За последние пять лет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией активизировалось. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич.
За последние пять лет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией активизировалось.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой спикер Национального собрания Сербии Ана Брнабич.
По её словам, за этот период масштабы экономического сотрудничества выросли в 24 раза - с 20 миллионов долларов до 560 миллионов долларов.
"Однако это значительно ниже нашего реального потенциала. Наши правительства очень заинтересованы в дальнейшем развитии этих показателей", - подчеркнула Брнабич.
