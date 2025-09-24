https://news.day.az/society/1782794.html Агентство распространило предупреждение ко Дню учителя Государственное агентство по дошкольному и общему образованию распространило предупреждение в связи с предстоящим праздником - Днем учителя.
Как передает Day.Az, в информации говорится, что категорически запрещается под предлогом поздравления по случаю 5 октября - Международного дня учителя дарить учителям какие-либо материальные и нематериальные подарки, ценные вещи, собирать деньги и допускать иные подобные негативные проявления.
