Полное использование потенциала Среднего коридора упростит торговлю между странами

23 сентября 2025 года на ежегодной встрече послов стран Международного транспортного форума (ITF), прошедшей в Париже, выступила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

Как сообщает в среду Day.Az, посол приняла участие в мероприятии в качестве представителя председательства Азербайджана в организации на 2025-2026 годы и в своём выступлении сосредоточила внимание на приоритетных направлениях нашей страны на этой важной международной транспортной платформе.

До внимания участников заседания было доведено, что Азербайджан, являясь важным международным партнёром, в настоящее время использует все возможности как на региональном, так и на международном уровне для дальнейшего совершенствования транспортных условий и предотвращения вызовов в глобальном транспортном секторе.

Отмечено, что в период председательства в Международном транспортном форуме Азербайджан будет работать над усилением международных транспортных связей через интеграцию стратегических транспортных коридоров. В этой связи участникам мероприятия была представлена информация о работе, проводимой нашей страной для развития Среднего коридора как важного и надёжного мультимодального маршрута, соединяющего Восток и Запад. Подчёркнуто, что полное использование потенциала Среднего коридора упростит не только глобальные перевозки, но и торговлю между странами. Было заявлено, что функционирование Зангезурского коридора, или, другими словами, "Дороги мира и прогресса", придаст импульс развитию товарооборота между Китаем и Европой.

Среди приоритетов председательства Азербайджана в ITF также названы расширение географии организации, поощрение присоединения новых членов к форуму, а также политика "умного перехода" к инклюзивному общественному транспорту в городах. В этом контексте было упомянуто о проводимых в освобождённом Карабахском регионе работах и достигнутых успешных результатах.

Председательство Азербайджана в Международном транспортном форуме завершится в мае 2026 года на встрече министров, и ожидается, что в результате этого высокоуровневого мероприятия будут приняты документы по цифровизации международной связности и развитию городского транспорта.

На ежегодной встрече послов ITF также было представлено письмо министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, адресованное коллегам, под названием "Первые 100 дней председательства Азербайджана в ITF".