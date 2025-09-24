В Каспийском море произошло землетрясение

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По информации, землетрясение магнитудой 3 балла произошло в 03:34 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 км.