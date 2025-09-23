Университет МАТЕ заинтересован в открытии филиала в Азербайджане

Университет MATE заинтересован в открытии филиала в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во второй день работы I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

По его словам, еще одной сферой интереса в Азербайджане для глобальных инвесторов и партнеров является человеческий капитал.

"Мы вкладываем крупные инвестиции в образование. Например, на основе стратегического партнерства с университетом Италии открыто новое высшее учебное заведение. Кроме того, венгерский университет MATE заинтересован в открытии филиала в Азербайджане. Стратегическое партнерство играет ключевую роль в развитии, и мы считаем, что именно благодаря этому Азербайджан будет привлекать инвестиции", - подчеркнул министр.