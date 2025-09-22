Турция отменила ряд импортных пошлин на товары из США, которые действовали с 2018 года. Об этом сообщает официальный правительственный вестник Resmi gazete, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Импортные тарифы отменили для алкоголя, легковых автомобилей, табака, косметики и других товаров - всего 33 групп. Решение объясняют проведением "успешных и эффективных переговоров".

"Мы продолжим работать и реализовывать политику для достижения объема торговли в размере 100 миллиардов долларов, что является одной из главных целей в экономических отношениях между Турцией и США", - пояснили в Министерстве торговли республики.

Анкара ввела пошлины для американских товаров в 2018 году во время первого президентского срока Дональда Трампа в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на турецкий экспорт. Тарифы отменили на фоне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Он примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а 25 сентября в Вашингтоне проведет переговоры с американским лидером.