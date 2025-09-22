https://news.day.az/autonews/1782221.html В России разбился дорогой Ferrari - ФОТО - ВИДЕО Ferrari стоимостью более в $360 тыс. разбился на трассе Казань - Екатеринбург. Как передает Day.Az, причиной могла стать гонка спорткаров. 35-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в отбойник. От серьезных травм защитили качественные подушки итальянской иномарки.
Очевидцы заметили на дороге сразу несколько гоночных спорткаров, которые встали на аварийку возле места ДТП. В сети активно обсуждают, что причиной потери управления Ferrari стала гонка с Lamborghini и Porsche, которые виднеются на обочине.
Пострадавших нет.
