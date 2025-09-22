В России разбился дорогой Ferrari

Ferrari стоимостью более в $360 тыс. разбился на трассе Казань - Екатеринбург.

Как передает Day.Az, причиной могла стать гонка спорткаров.

35-летний водитель не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в отбойник. От серьезных травм защитили качественные подушки итальянской иномарки.

Очевидцы заметили на дороге сразу несколько гоночных спорткаров, которые встали на аварийку возле места ДТП. В сети активно обсуждают, что причиной потери управления Ferrari стала гонка с Lamborghini и Porsche, которые виднеются на обочине.

Пострадавших нет.