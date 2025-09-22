Президент Ильхам Алиев: В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе Азербайджана составлял в среднем 6,7% в год

В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе Азербайджана составлял в среднем 6,7% в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

"Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный устойчивый тренд. В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе составлял в среднем 6,7% в год и его доля в экономике страны увеличилась до 68%. Ненефтяной экспорт за последние шесть лет почти удвоился, что является наглядным показателем повышения конкурентоспособности нашей страны", - говорится в обращении.