https://news.day.az/world/1781964.html Британские ВВС начали патрулировать небо над Польшей Королевские военно-воздушные силы начали патрулировать небо над Польшей в рамках операции "Восточный часовой" или "Восточный страж" (Operation Eastern Sentry). Как передает Day.Az, об этом сообщило минобороны Великобритании.
"Два британских истребителя вылетели с базы ВВС Конингсби в Линкольншире в пятницу вечером при поддержке самолета Voyager Королевских ВВС для патрулирования неба Польши. Рано утром в субботу они благополучно вернулись в Великобританию", - говорится в сообщении.
