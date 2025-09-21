Британские ВВС начали патрулировать небо над Польшей

Королевские военно-воздушные силы начали патрулировать небо над Польшей в рамках операции "Восточный часовой" или "Восточный страж" (Operation Eastern Sentry).

Как передает Day.Az, об этом сообщило минобороны Великобритании.

"Два британских истребителя вылетели с базы ВВС Конингсби в Линкольншире в пятницу вечером при поддержке самолета Voyager Королевских ВВС для патрулирования неба Польши. Рано утром в субботу они благополучно вернулись в Великобританию", - говорится в сообщении.