Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджанской Республикой 19 сентября 2023 года, следует оценивать не только как военную операцию, но и как реализацию суверенных прав государства, политическое и принятое из соображений безопасности решение, основанное на нормах международного права и трехсторонних соглашениях.

Так, до начала антитеррористических мероприятий были зафиксированы систематические и целенаправленные провокации Армении и сепаратистских сил в Карабахском регионе. К примеру, незаконное размещение армянских вооруженных сил в Карабахе, регулярные обстрелы наших позиций, постоянные заявления сепаратистского режима о "независимости", проведение т.н. "парламентских выборов", а также отказ признать Конституцию и правовую систему Азербайджана, что создавало открытую угрозу государственному суверенитету нашей страны.

Все это стало серьезно угрожать миру и безопасности в регионе. Продолжение провокаций уже становилось не просто локальным инцидентом, а представляло собой риск полной дестабилизации ситуации в регионе. В таких условиях ответные меры государства были неизбежны.

Трехстороннее заявление Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года стало правовой основой прекращения военных действий и формирования новой архитектуры безопасности в регионе. Одним из ключевых положений заявления был вывод армянских вооруженных формирований из региона, однако в течение трех лет оно не было выполнено. Напротив, выяснилось, что численность этих сил увеличивалась, завозилось новое вооружение и создавалась военная инфраструктура. Таким образом, грубое нарушение трехстороннего заявления вынудило Азербайджан, реализуя право на самооборону, предусмотренное международным правом, принять меры.

На международно признанной территории Азербайджана - в Карабахе - в течение многих лет незаконный сепаратистский режим, вразрез с конституционной системой страны, пытался представить себя как "самоуправляющуюся политическую структуру", создавая такие "институты", как "президент", "парламент", "суд". Это являло собой открытую угрозу Конституции и государственности Азербайджана. В такой ситуации основной обязанностью государства было обеспечение действия своей правовой системы на всей территории страны.

19 сентября 2023 года террористический акт, совершенный армянскими вооруженными формированиями в Карабахе, стал продолжением целенаправленной и плановой террористической политики против Азербайджана. В результате разрыва мины, установленной разведывательно-диверсионной группой армянской армии на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, был выведен из строя автомобиль, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, погибли гражданские лица.

В тот же день автомобиль с военнослужащими Внутренних войск МВД также подорвался на мине, заложенной разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении, в результате чего получили ранения и погибли азербайджанские военнослужащие. В целях предотвращения всех этих провокаций, обеспечения реализации положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты локальные антитеррористические мероприятия.

В результате антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года, суверенитет страны был полностью восстановлен. В ходе краткосрочных мероприятий локального характера значительная часть вооружения и техники противника была уничтожена. Всего через 23 часа 43 минуты армянские сепаратисты были вынуждены поднять белый флаг. С учетом обращения армянских жителей Карабаха через российский миротворческий контингент было достигнуто соглашение о полном прекращении огня, и локальные антитеррористические мероприятия были остановлены.

В ходе операции, продолжавшейся всего 23 часа и завершившейся 20 сентября, доблестная азербайджанская армия с высоким профессионализмом выполнила все поставленные задачи. Таким образом, благодаря очередной блестящей Победе суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен. Благодаря славной Победе, имеющей исключительное значение в жизни азербайджанского народа, сегодня Государственный флаг Азербайджанской Республики величественно развевается на всех суверенных территориях страны.