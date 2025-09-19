День памяти видного композитора Солтана Гаджибекова

Солтану Гаджибекову принадлежат большие заслуги в формировании и развитии азербайджанской симфонической музыки. Симфонии, симфонические картины и сюиты, музыка к операм, балетам и драматическим спектаклям, а также песни и романсы композитора, чье творчество отличалось широким диапазоном, еще более обогатили сокровищницу азербайджанской культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 19 сентября исполняется 50 лет со дня смерти видного композитора, известного педагога, дирижера и музыкального деятеля, народного артиста СССР, профессора Солтана Гаджибекова.

Солтан Гаджибеков родился в 1919 году в Шуше. Большое влияние на становление будущего композитора оказала народная музыка. В 1946 году Солтан Гаджибеков окончил Азербайджанскую государственную консерваторию. Основное место в его творчестве занимает симфоническая музыка. Наиболее значительными произведениями являются симфоническая картина "Караван" (1945 год) и балет "Гюльшан" (1950 год). Он также является автором музыкальной комедии "Гызыл гюль", детской оперы "Искендер и пастух", произведений для симфонического оркестра и оркестра народных инструментов, песен и романсов.

В 1950-е годы композитор уезжает в Болгарию и Чехословакию, а по возвращении на родину сочиняет "Болгарскую сюиту" и "Чешский танец". В 1964 году Солтан Гаджибеков написал свое самое яркое произведение - "Концерт" для оркестра. Произведение отличается контрастностью, современным музыкальным языком, необычной колористической оркестровкой. Как великий оркестровый мастер, автор искусно инструментовал свое произведение. "Концерт" - прекрасный подарок национальной музыкальной культуре.

Композитор также написал музыку ко многим спектаклям, в числе которых - "Любовь", "Деревенская девушка", "Человек", "Любовь и месть", "Алигулу женится".

С 1947 года Солтан Гаджибеков преподавал в Азербайджанской государственной консерватории. В 1947-1962 годах был художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии, а затем и директором, а в 1969-1974 годах - ректором Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибейли.

Солтан Гаджибеков скончался в 1974 году.