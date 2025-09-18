https://news.day.az/society/1781293.html В Азербайджане ужесточены штрафы за жестокое обращение с животными В Азербайджане жестокое обращение с животными и их участие в боях влекут административную ответственность. Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в социальной сети сказала руководитель Управления правового обеспечения и вопросов прав человека Генеральной прокуратуры Айнур Османова.
Она отметила, что в связи с этим были внесены изменения в закон.
Ранее административная ответственность применялась за жестокое обращение с животными, сейчас этот закон еще больше ужесточён. Также увеличены штрафы, введён административный арест.
