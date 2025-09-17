https://news.day.az/officialchronicle/1781175.html В Азербайджане будет отмечен 150-летний юбилей Фатали хана Хойского Будет отмечено 150-летие со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля Азербайджана, одного из основателей и первого премьер-министра Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
В Азербайджане будет отмечен 150-летний юбилей Фатали хана Хойского
Будет отмечено 150-летие со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля Азербайджана, одного из основателей и первого премьер-министра Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, Национальная академия наук Азербайджана совместно с министерством культуры, а также министерством науки и образования должны подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 150-летию Фатали хана Хойского.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре