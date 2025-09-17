https://news.day.az/sport/1781053.html Игроки "Карабаха" вернулись в Баку после выездной победы в Португалии - ВИДЕО Футбольный клуб "Карабах", одержавший уверенную победу над "Бенфикой" в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА в Португалии, вернулся в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, главного тренера агдамской команды Гурбана Гурбанова и его игроков в аэропорту болельщики встретили с большим воодушевлением.
