Игроки "Карабаха" вернулись в Баку после выездной победы в Португалии

Футбольный клуб "Карабах", одержавший уверенную победу над "Бенфикой" в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА в Португалии, вернулся в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, главного тренера агдамской команды Гурбана Гурбанова и его игроков в аэропорту болельщики встретили с большим воодушевлением.

Ранее мы сообщали, что агдамский "Карабах" с победы стартовал в общем этапе Лиги чемпионов, сенсационно обыграв лиссабонскую "Бенфику". Агдамский клуб, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, смог переломить ход матча и одержать победу со счетом 3:2.