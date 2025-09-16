Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" играет против "Бенфики"

Сегодня "Карабах" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана играет в гостях у португальской "Бенфики".

Агдамский клуб пропустил уже на шестой минуте, в составе хозяев поля отличился Барренечеа.

Спустя десять минут "Карабах" пропустил второй гол - результативная атака в исполнении Павлидиса.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, 1-й тур

16 сентября

23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0

Голы: Барренечеа, 6 (1:0), Павлидис, 16 (2:0)