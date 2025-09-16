https://news.day.az/sport/1780987.html Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" играет против "Бенфики" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 23:20 В Португалии проходит матч между "Бенфикой" и "Карабахом" в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, встреча проходит на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне. Счет в матче на 6-й минуте открыл полузащитник "Бенфики" Энцо Барренечеа. 23:11
Групповой этап, 1-й тур
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" играет против "Бенфики" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня "Карабах" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Азербайджана играет в гостях у португальской "Бенфики".
Агдамский клуб пропустил уже на шестой минуте, в составе хозяев поля отличился Барренечеа.
Спустя десять минут "Карабах" пропустил второй гол - результативная атака в исполнении Павлидиса.
Лига чемпионов УЕФА
16 сентября
23:00. "Бенфика" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0
Голы: Барренечеа, 6 (1:0), Павлидис, 16 (2:0)
