Азербайджан и Казахстан обсуждают меры по избежанию двойного налогообложения

В городе Астана Республики Казахстан состоялись очередные переговоры по проекту "Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Казахстан".

Со стороны Азербайджана в переговорах приняли участие эксперты Государственной налоговой службы при министерстве экономики и полномочный представитель министерства финансов, со стороны Казахстана - уполномоченные лица министерства финансов, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу Азербайджана.

В результате обсуждений было достигнуто согласие по большинству положений проекта Конвенции, касающихся налогообложения. Стороны договорились о наращивании усилий по согласованию в кратчайшие сроки ряда других статей.

В рамках визита также состоялся обмен мнениями с должностными лицами Комитета национальных доходов Казахстана на тему трансфертных цен. Был рассмотрен опыт обеих стран по трансфертным ценам и достигнута договоренность об усилении сотрудничества между соответствующими структурами в этой области в будущем.