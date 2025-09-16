Дорожная полиция обратилась к участникам движения из-за «Формулы-1»

Бакинское управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам движения в связи Гран-при Азербайджана "Формула-1".

Как передает Day.Az, в обращении говорится, что в связи с проведением в Баку "Гран-при Азербайджана Формула-1 2025" с 19 по 21 сентября с целью предотвращения транспортных заторов жителей Баку просят отдавать предпочтение использованию общественного транспорта, по возможности ограничить использование личных автомобилей на время проведения гонки, передвигаться в центральной части города только на общественном транспорте, а также не выезжать на дороги на неисправных транспортных средствах или с большим сроком эксплуатации.

16 и 17 сентября определенные въезды и выезды гоночной зоны будут свободны для движения транспорта без остановок и стоянок с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00, а 18 сентября - с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00.

Некоторые основные дороги в период гонки останутся открытыми.

Пункты въезда:

- С Сальянского шоссе в направлении пр. Нефтяников и площади Азнефть.

- С ул. М.Лермонтова в направлении ул. 50-летия ООН и ул. Истиглалият.

- С ул. С.Вургуна в направлении ул. У.Гаджибейли и пр. Бюльбюля.

- С пр. Бюльбюля в направлении ул. Хагани и пр. Нефтяников.

- От пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении ул. Хагани.

Пункты выезда:

- С пр. Нефтяников в направлении Бакинского морского порта и Crescent Mall.

- С ул. Истиглалият в направлении пр. Азербайджана.

- С пр. Нефтяников в направлении площади Азнефть и т/ц Deniz Mall.

Эти дороги будут использоваться только как транзитные коридоры. За исключением чрезвычайных ситуаций, запрещается парковка автомобилей, посадка и высадка пассажиров. Кроме того, исключено движение большегрузных автомобилей и общественного транспорта.