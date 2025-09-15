Азербайджан и Китай обсудили углубление двусторонних отношений

15-го сентября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с прибывшей в нашу страну делегацией во главе с Су Хуэй, заместителем председателя Всекитайского Комитета Народного Политического Консультативного Совета Китая.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече спикер Сахиба Гафарова коснулась повышения связей между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой до уровня стратегического партнёрства.

По словам спикера, большую роль в углублении и развитии отношений между нашими государствами во всех областях играют проводимые на высоком уровне встречи руководителей государств и подписанные документы. Как было подчёркнуто, последний государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай ознаменовал исторический этап в углублении двусторонних отношений.

Далее говорилось об успешном сотрудничестве наших стран во множестве сфер и о постоянно демонстрируемой сторонами взаимоподдержке. Азербайджан всегда недвусмысленно поддерживал политику "одного Китая" и территориальную целостность Китая. Азербайджан высоко ценит поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности нашей страны, наши государства поддерживают интересы друг друга в международных организациях.

На встрече обсуждалась роль налаженных между партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Китая регулярных контактов в прогрессе двусторонних политических отношений, как и проектов, реализованных в контексте инициативы Председателя Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" Азербайджаном как первой страной, поддержавшей это начинание. Было подчёркнуто и значение сотрудничества в развитии Среднего коридора.

В беседе выражалось удовлетворение углублением сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной, научной, культурной и других областях; был отмечен вклад развития связей между главными движущими силами культурного и гуманитарного обмена между двумя странами, а именно Фондом Гейдара Алиева и Китайской Народной Ассоциацией Дружбы с Зарубежными Странами, в развитие наших стран и народов.

Коснувшись значения сотрудничества между парламентами Азербайджана и Китая, спикер Сахиба Гафарова отметила особое значение, которое Милли Меджлис придаёт дальнейшему укреплению взаимодействия с китайскими коллегами. Существенную роль в этом направлении играют рабочие группы по взаимосвязям, которые активны в законодательных собраниях обоих государств.

Поблагодарив за встречу, заместитель председателя Всекитайского Комитета Народного Политического Консультативного Совета Китая Су Хуэй сообщила, что это её первый визит в Азербайджан, и поделилась своими впечатлениями. Гостья также изложила свои соображения о развитии отношений между нашими странами и парламентами, совместной деятельности во имя реализации проекта "Один пояс, один путь", направлениях развития китайской экономики и перспективах взаимосвязей.

В ходе беседы гостья поведала о деятельности, структуре и представительстве партий во Всекитайском Комитете Народного Политического Консультативного Совета Китая, а также о политической системе Китая. Она выразила Азербайджану благодарность за поддержку курса "Один Китай" и озвучила свои мысли о перспективах двусторонних отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.