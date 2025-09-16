Вертолет испанской таможни устроил погоню за катером

Сотрудники испанской таможенной службы и налогового агентства устроили скоростную погоню на вертолете за катером у берегов Кадиса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: