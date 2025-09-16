https://news.day.az/world/1780702.html Вертолет испанской таможни устроил погоню за катером - ВИДЕО Сотрудники испанской таможенной службы и налогового агентства устроили скоростную погоню на вертолете за катером у берегов Кадиса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
