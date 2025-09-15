https://news.day.az/autonews/1780630.html Сколько автомобилей импортировал Азербайджан? В период с января по август 2025 года в Азербайджан число импортированных автомобилей составило 74 481, всего на сумму 1 миллиард 381 миллион 385 тысяч долларов США. Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.
Сколько автомобилей импортировал Азербайджан?
В период с января по август 2025 года в Азербайджан число импортированных автомобилей составило 74 481, всего на сумму 1 миллиард 381 миллион 385 тысяч долларов США.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.
По сравнению с январём-августом 2024 года количество импортированных автомобилей увеличилось на 26,4%, а их стоимость - на 24,3%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре