Сколько автомобилей импортировал Азербайджан?

В период с января по август 2025 года в Азербайджан число импортированных автомобилей составило 74 481, всего на сумму 1 миллиард 381 миллион 385 тысяч долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

По сравнению с январём-августом 2024 года количество импортированных автомобилей увеличилось на 26,4%, а их стоимость - на 24,3%.