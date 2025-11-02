Хроника Победы: уничтоженные "Грады" и армянские фейки

В течение дня 1 ноября и в ночь на 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

Обороняющиеся подразделения противника, понеся потери в живой силе и боевой технике на различных направлениях фронта, были вынуждены отступить. Резервы оружия, боеприпасов и продовольствия противника на исходе. Имеется нехватка запчастей для автомобильной и другой военной техники. В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 10 различных видов пушек, 3 грузовика с боеприпасами и 5 единиц другой автомобильной техники противника.

Благодаря бдительности личного состава азербайджанских подразделений уничтожен армянский штурмовик СУ-25, атаковавший азербайджанские позиции. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана. Кроме того, в ходе боев армянские войска, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, были вынуждены отступить на территорию Армении.

"Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района, села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал в своем аккаунте в Twitter.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter разоблачил неудачный фейк Армении. Гаджиев поделился двумя фотографиями и написал следующее:

"Фото 1: Село Алескерли Тертерского района Азербайджана подверглось обстрелу со стороны Армении. Я поделился им как фото дня. Часть двигателя армянской ракеты "Смерч" входит в землю.

Фото 2: Неудачный армянский фейк. Они даже забыли очистить паутину".

Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции наших подразделений на армяно-азербайджанской государственной границе.

В ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении подверли интенсивному артиллерийскому обстрелу поселок Шихарх, села Газьян и Гапанлы Тертерского района, а также село Еникенд Геранбойского района. Начиная с полудня 2 ноября, вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу Губадлы и села района. Территория Губадлинского района интенсивно обстреливалась с направления села Давид Бек Гафанского района Армении.

2 ноября с 00:30 до 02:25 на различных направлениях фронта подразделениями Азербайджанской армии были уничтожены 4 РСЗО БМ-21 "Град" армянских вооруженных сил.

Точными ударами уничтожена живая сила противника, находящаяся в пункте постоянной дислокации, окопах и на огневых позициях. Обстрелян вражеский штаб в направлении Гырмызы Базара.

2 ноября около 18:00 точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "КУБ", размещенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района).

Разоблачена армянская ложь о якобы сбитом над Карабахом азербайджанском штурмовике Су-25. Несмотря на заявления МО Армении, по состоянию на 2 ноября нет ни одного свидетельства потери азербайджанскими ВВС средств боевой авиации, а видео, опубликованное армянскими медиа, оказалось старым.