Проверка в Исполнительной власти Гарадагского района Баку - произведены аресты
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело проверки в Исполнительной власти Гарадагского района Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal, по результатам проверок был арестован заместитель главы исполнительной власти района Надир Ядулла оглы Мурадов.
Суд принял решение о применении в отношении Н.Мурадова меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Кроме того, по информации lent.az, задержаны также еще два начальника отделов Исполнительной власти Гарадагского района.
О других подробностях не сообщается.
