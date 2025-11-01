Проверка в Исполнительной власти Гарадагского района Баку

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело проверки в Исполнительной власти Гарадагского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal, по результатам проверок был арестован заместитель главы исполнительной власти района Надир Ядулла оглы Мурадов.

Суд принял решение о применении в отношении Н.Мурадова меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Кроме того, по информации lent.az, задержаны также еще два начальника отделов Исполнительной власти Гарадагского района.

О других подробностях не сообщается.