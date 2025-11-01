https://news.day.az/world/1792327.html Трамп о ядерных испытаниях США США будут проводить "некоторые тесты", рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az. Журналисты задали ему вопрос, планируется ли в буквальном смысле возобновить подземные ядерные испытания.
Трамп о ядерных испытаниях США
США будут проводить "некоторые тесты", рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az.
Журналисты задали ему вопрос, планируется ли в буквальном смысле возобновить подземные ядерные испытания.
"Скоро вы все узнаете, но мы собираемся проводить некоторые тесты", - подчеркнул глава государства.
