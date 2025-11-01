Трамп о ядерных испытаниях США

США будут проводить "некоторые тесты", рассуждая о возможности проведения ядерных испытаний.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az.

Журналисты задали ему вопрос, планируется ли в буквальном смысле возобновить подземные ядерные испытания.

"Скоро вы все узнаете, но мы собираемся проводить некоторые тесты", - подчеркнул глава государства.