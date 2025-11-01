В Ичеришехере открылась экспозиция "Текущая память"

В рамках Фестиваля искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) в старинной части Баку - Ичеришехер, в Подземной бане XVII века открылась коллективная экспозиция "Axar yaddaş" (Текущая память) - современная интерпретация культуры бани.

В проекте участвуют современные художники - заслуженная художница Сабина Шихлинская, молодые таланты Наргиз Аскерова, Алия Байрамова и Тимур Зарипов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Куратор выставки Мансура Мамедалиева отметила, что экспозиция не только раскрывает традиции, но и исследует многослойную семантику культуры и истории бани в Азербайджане через призму воды, памяти и очищения.

Сабина Шихлинская представила видеоинсталляцию "Hamam" (Баня), которая была создана в 2006 году и за эти годы в различных вариациях с успехом показана в около пятнадцати странах.

В композиции "Hamam" реконструируется атмосфера мужских бань XVI века и ритуалов очищения перед молитвой. В произведении звучат музыкальные фрагменты из альбома известного композитора, народного артиста Фараджа Гараева "Ностальгия", создающие параллельную ритмическую структуру визуальному ряду и погружающие зрителя в состояние медитативной гармонии и ритуального переживания.

Человеческое существование, по её замыслу, пребывает в состоянии между грехом и чистотой, а хамам становится переходным пространством между этими двумя состояниями. Здесь вода очищает не только тело, но и облегчает груз души.

Наргиз Аскерова представила уникальный нано видео-арт "Su kimi ol" (Будь как вода), в котором художница исследует культурные и символические измерения воды. Для неё вода - это и начало жизни, и носитель культурной преемственности; в ней соединяются очищение, обновление и превращение. В этом контексте хамам приобретает особое значение: здесь вода становится не только средством физического очищения тела, но и ритуальным элементом в процессе сохранения коллективной памяти и возрождения личной идентичности.

Посредством цифровых технологий художница подчёркивает трансформирующую силу воды как носителя памяти и идентичности.

Алия Байрамова и Тимур Зарипов представили видео-арт "Axarın fövqündə" (Над течением), который исследует тему циклического очищения и обновления памяти. На экране кадры воды и природы монтируются как фрагменты воспоминаний. Каждый кадр появляется лишь на мгновение, фиксирует настоящее, а затем постепенно растворяется и исчезает - это жест как очищения, так и возрождения.

Экран словно превращается в сосуд с водой: образы возникают, омываются и уходят, оставляя после себя едва заметный след. Это показывает, что обновление - не стирание, а тихое перестроение памяти.

Сопровождающий видео спокойный, ненарративный звук не объясняет изображения, а лишь передаёт течение времени, ощущение дыхания и тепла, подобного пару. Звук и изображение вместе приглашают зрителя в тонкое пространство между вспоминанием и забыванием. Здесь очищение становится актом одновременно отпускания и передачи - омытые воспоминания вливаются в другой поток, продолжая своё существование.

Отметим, что с 31 октября по 2 ноября в Баку проходит грандиозный Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW), объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратил Баку в живое пространство современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях, которая представлена через язык искусства. Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, олицетворяющая устойчивость, обновление и коллективную память, выбрана ключевым элементом Art Weekend, способствующего значимому диалогу Азербайджана с международным художественным сообществом.