США рассчитывают на долговечную сделку с Китаем

США рассчитывают на достижение долговечной торговой сделки с Китаем.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Я с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином. - ред.), как вы видели, очень хорошо ладил", - отметил Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава Белого дома заявил, что у Вашингтона и Пекина в течение долгого времени будут "замечательные отношения".

При этом американский лидер выразил уверенность в скором решении вопроса с поставками сои в КНР в интересах сельского хозяйства США и предложил американским фермерам закупать "более крупные тракторы и больше земли".

Также Трамп сообщил о возможности принятия КНР дополнительных мер по борьбе с контрабандой фентанила.

"Китай очень напряженно над этим работает, я по-настоящему в это верю", - подчеркнул он.

По словам президента США, он хочет отменить дополнительные таможенные пошлины, введенные ранее на китайские товары под предлогом якобы недостаточных усилий Пекина в противодействии контрабанде фентанила.

30 октября Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.