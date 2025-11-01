В Вене прошло торжество «Аршин мал алан» к 140-летию Узеира Гаджибейли

Соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в этом году 140-летие со дня рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста и общественного деятеля Узеира Гаджибейли отмечается в нашей стране и за рубежом различными мероприятиями. Бессмертные произведения великого музыкального деятеля исполняются на знаменитых сценах мира, ставятся его оперы и оперетты.

В венском театре Akzent состоялась премьера всемирно известной оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в новой постановке.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что делегация во главе с заместителем министра культуры Азербайджанской Республики Мурадом Гусейновым посетила памятник великому композитору в Дунайском парке в Вене и возложила к нему цветы. В этом парке установлены статуи выдающимся деятелям ряда стран. Памятник, автором которого является выдающийся азербайджанский скульптор Омар Эльдаров, был воздвигнут в 2006 году и стал местом, часто посещаемым любителями музыки, а также нашими соотечественниками.

Затем в фойе театра открылась фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Узеира Гаджибейли. Руководитель Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова рассказала о роли Узеира Гаджибейли в азербайджанской культуре.

Заместитель министра культуры М. Гусейнов отметил, что изучение и передача наследия Узеира Гаджибейли грядущим поколениям всегда находится в центре внимания. Он сказал, что подписание главой государства Распоряжения о праздновании 140-летнего юбилея композитора также является ярким примером этого внимания.

Затем была показана оперетта.

Спектакль, представленный на немецком языке, был полностью подготовлен при участии местного творческого коллектива под художественным руководством известного режиссера Риты Серайниг и дирижера, композитора Майкла Шнака. Художник-постановщик и дизайнер визуальных элементов - Кристиан Ариэль Хередиа, художник по костюмам - Вюсал Рагим, хореограф - Сюзанне Ритц.

Постановку посмотрели делегация Азербайджана, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Вене, руководители известных австрийских театров и фестивалей, медиа, любители музыки и наши соотечественники, проживающие в этой стране.

112-летняя музыкальная комедия, события которой в постановке перенесены в современность, была встречена бурными аплодисментами.

Спектакль будет снова показан в театре Akzent 2 ноября.

Напомним, что впервые венские любители искусства познакомились с этим шедевром Узеира Гаджибейли еще 19 лет назад.