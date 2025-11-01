В Турции эвакуированы три здания

В районе Гебзе провинции Коджаэли в Турции в ещё трёх жилых домах появились трещины.

Как передает Day.Az, на место происшествия направлены сотрудники соответствующих служб. В настоящее время проводится эвакуация трёх домов.

Отметим, что несколько дней назад в том же районе в результате обрушения погибли 4 из 5 человек.

После происшествия сообщается, что в регионе в общей сложности были эвакуированы 12 домов.