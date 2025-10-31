Вниманию пассажиров, приезжающих из Сумгайыта в Баку

Изменена схема движения автобусов маршрута №503, соединяющего город Сумгайыт и посёлок Сарай с Международным автовокзальным комплексом Баку.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, изменение связано с увеличением пассажиропотока.

С 1 ноября автобусы маршрута №503 будут курсировать между городом Сумгайыт и станцией метро "20 Января".

Маршрут начинается на улице Зульфугара Гаджиева в Сумгайыте и заканчивается на улице Сеид Джафара Пишевари в столице.

Количество современных и экологически чистых автобусов на линии будет увеличено в соответствии с пассажирским спросом. Таким образом, на маршруте будет задействован 21 автобус, который будет обслуживать пассажиров с интервалом 8-9 минут.

Перевозки по маршруту осуществляются на безналичной основе, стоимость проезда составляет 0,80 маната.