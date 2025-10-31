https://news.day.az/sport/1792194.html Сын Роналду дебютировал в U16 Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за юношескую сборную Португалии в возрасте 15 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщает O Jogo. Атакующий полузащитник вышел на замену в концовке матча против сверстников из Турции и провел на поле ровно одну минуту. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.
Сын Роналду дебютировал в U16
Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за юношескую сборную Португалии в возрасте 15 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает O Jogo.
Атакующий полузащитник вышел на замену в концовке матча против сверстников из Турции и провел на поле ровно одну минуту.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды. Дебют состоялся в рамках международного турнира для игроков не старше 16 лет.
Криштиану-младший занимается в футбольной академии саудовского "Аль-Наср", где выступает его отец.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре