Сын Роналду дебютировал в U16

Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за юношескую сборную Португалии в возрасте 15 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает O Jogo.

Атакующий полузащитник вышел на замену в концовке матча против сверстников из Турции и провел на поле ровно одну минуту.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды. Дебют состоялся в рамках международного турнира для игроков не старше 16 лет.

Криштиану-младший занимается в футбольной академии саудовского "Аль-Наср", где выступает его отец.