В Африке все еще помнят, что натворила Бельгия

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Баку состоялась международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность", организованная Бакинской инициативной группой.

Для участия в конференции в Баку прибыли представители бывших колоний Бельгии - Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также дипломаты и официальные лица. Кроме того, в работе конференции задействованы специалисты по международному праву, историки, исследователи, активисты гражданского общества и эксперты по вопросам репараций из восьми стран.

Колониализм - это безобразное и страшное явление, которое не к лицу цивилизованному миру. Независимо от того, кто является колонизатором и насколько цивилизован он сам. Как правило, запятнали свою репутацию колониальными преступлениями как раз самые развитые страны, представляющие, как они говорят, цивилизованный мир.

Одной из таких стран является Бельгия. Сегодня это передовое государство, часто позволяющее себе учить чему-то другие страны. Однако в еще совсем недавнем прошлом западная цивилизация натворила немало бед руками, в том числе и бельгийцев.

История хранит факты зверств, преступлений против человечности, совершенных бельгийскими колонизаторами в порабощенных странах Центральной Африки. Большинство из них до сих пор не могут оправиться от последствий бельгийского владычества. Это и Руанда, и Бурунди, и Демократическая Республика Конго. Грабеж, насилие, этническое разделение, презрительное отношение - то, чем запомнилось бывшим колониям присутствие Бельгии. Колонизаторы беззастенчиво эксплуатировали природные ресурсы бывших колоний, и, что особенно тревожно, неоколониальные замашки имеют место и сегодня.

На конференции в Баку поднимались вопросы компенсаций за причиненный экономический и моральный ущерб. Страны, пережившие колониальную зависимость, не могут до сих пор встать на ноги, так как колонизаторы не вкладывались в их развитие, рассматривая африканские народы как рабскую силу и презирая чуждую им культуру.

Отметим, что в 2019 году Рабочая группа ООН по делам лиц африканского происхождения подготовила доклад, в котором говорится, что во время бельгийского колониального правления на территории нынешних Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди было совершено множество преступлений. ООН рекомендовала Бельгии создать комиссию для установления истины, открытия архивов и выплаты компенсаций. Предлагалось выплатить 500 миллиардов евро репараций Демократической Республике Конго и 36 миллиардов евро - Бурунди.

Бельгийский колониализм оставил о себе страшную память. Было убито около 10 миллионов человек, десяткам тысяч отрублены руки. В 40-50- годах прошлого века 20 тысяч детей смешанной расы были фактически похищены, вывезены в Бельгию и подвергнуты ассимиляции. Проводилась политика этнического разделения, применявшаяся и другими колонизаторами. Такая политика создавала очаги конфликта внутри колонизированного народа, что было на руку захватчикам. В 1933 году бельгийские колонизаторы роздали 600 тысяч этнических удостоверений личности в Руанде и Бурунди. Результатом стало кровопролитие уже в постколониальную эпоху: в 1994 году было убито 800 тысяч, в 1972 году - 150 тысяч человек.

В период колонизации Африки Бельгия занималась грабежом. В Музее Тервюрена - Королевском музее Центральной Африки хранятся 180 тысяч артефактов, украденных у африканских народов.

Можно было бы списать все на прошлое, если бы история не продолжалась. Бельгия продолжает контролировать природные ресурсы бывших колоний. В частности, под ее контролем находятся 80 процентов месторождений кобальта - стратегического редкоземельного металла, который мог бы приносить миллиарды в бюджеты самих африканских стран.

Важнейшие минералы, добываемые в наши дни в Конго, - медь и кобальт. На долю Демократической Республики Конго приходится почти две трети мировой добычи кобальта, а сами запасы этого металла достигают 60 процентов общемировых. На кобальтовых рудниках до сих пор используется рабский труд, эксплуатируются дети.

Все эти вопросы должны находиться в центре внимания бельгийских "борцов за права армян", занимающих время парламента своей страны на обсуждение дел нашего региона. На самом деле, бельгийским парламентариям есть чем заняться. Считая себя пупом земли, европейцы должны понимать, что времена молчания закончились. Пострадавшие от западного колониализма и прозябающие в посеянных колонизаторами нищете и раздорах африканские страны получили трибуну в лице Бакинской инициативной группы. Баку не только помогает им быть услышанными и доводит их мнение до высоких инстанций, где их прежде не хотели слышать. Баку также делится опытом, как на самом деле являющимся очень богатыми странам использовать свои богатства для собственного блага, как распорядиться тем, что дано им природой.

Так что бельгийским депутатам стоит отвлечься от подписания проармянских воззваний и обратить внимание на необходимость выполнения рекомендаций ООН. Сотня тысяч добровольно и с комфортом выехавших из Карабаха армян и пара десятков военных преступников, отправленных под суд, - это не та тема, которой должен посвящать свое время парламент страны, на совести которой миллионы жизней и реки слез.