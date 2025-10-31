https://news.day.az/politics/1792093.html В Баку проходит международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" В Баку проходит международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция организована Бакинской инициативной группой и посвящена колониальному прошлому Бельгии и его серьезным последствиям в настоящее время.
Конференция организована Бакинской инициативной группой и посвящена колониальному прошлому Бельгии и его серьезным последствиям в настоящее время.
В мероприятии принимают участие представители бывших колоний Бельгии - Демократической Республики Конго, Руанды и Бурунди, а также дипломаты и официальные лица.
Кроме того, в работе конференции задействованы специалисты по международному праву, историки, исследователи, активисты гражданского общества и эксперты по вопросам репараций из восьми стран.
