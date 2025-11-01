Будут отмечены юбилеи двух азербайджанских учёных

Будут отмечены юбилеи академика Наили Велиханлы и профессора Исмаила Ибрагимова.

Как передает Day.Az, об этом было сказано на очередном заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечено, что соответствующее решение принято в связи с 85-летием академика Наили Велиханлы и 110-летием академика Исмаила Ибрагимова.