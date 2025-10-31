Все железные дороги Сербии временно перестали работать

В Сербии из-за поступившего сообщения об угрозе теракта остановили все железнодорожное сообщение. Об этом заявила пресс-служба компании "Србиявоз", представляющая железные дороги страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"31 октября получен звонок, который содержал анонимное сообщение о том, что на всех поездах и железных дорогах установлены взрывные устройства", - говорится в публикации.

В данный момент к разрешению возникшей ситуации подключено МВД Сербии, с которым "Србиявоз" активно сотрудничает. Сообщение о террористическом акте поступило накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.

В компании добавили, что движение всех поездов было остановлено вынужденно, чтобы "защитить пассажиров и экипажи поездов".