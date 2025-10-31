Арестован бывший глава ИВ Балакенского района

В отношении бывшего главы исполнительной власти Балакенского района Ислама Рзаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Как сообщает Day.Az, такое решение принял Сабаильский районный суд.

Следует отметить, что минувшим днем Служба государственной безопасности провела операцию в исполнительной власти Балакенского района. В ходе операции, проведенной по фактам коррупционных преступлений и злоупотребления должностными полномочиями, был задержан глава исполнительной власти района Ислам Рзаев. Позднее он был освобожден от должности главы исполнительной власти Балакенского района.