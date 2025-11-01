https://news.day.az/society/1792462.html Назначен председатель Молодёжной академии НАНА На базе Совета молодых учёных и специалистов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создана "Молодёжная академия", а также утверждён её устав. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на очередном заседании президиума НАНА.
