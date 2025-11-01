Назначен председатель Молодёжной академии НАНА

На базе Совета молодых учёных и специалистов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создана "Молодёжная академия", а также утверждён её устав.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сообщено на очередном заседании президиума НАНА.

Отмечено, что другим решением президиума доктор философии по химии Эльмир Бабаев утверждён в должности председателя "Молодёжной академии".