Смартфоны Xiaomi научились запускать ПК-игры из Steam

Компания Xiaomi выпустила обновленное приложение Game Center, которое теперь позволяет запускать ПК-игры из Steam напрямую на смартфонах бренда. На текущем этапе новая версия программы доступна владельцам устройств серии Redmi K90.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GizmoChina.

Обновленный Xiaomi Game Center предлагает улучшенные возможности эмуляции ПК-игр. В отличие от сторонних решений вроде GameHub или Winlator, собственный инструмент Xiaomi интегрирован в систему и обеспечивает более стабильную работу. В основе проекта лежит разработанный компанией движок WinPlay Engine, позволяющий запускать компьютерные игры на мобильных устройствах.

На данный момент официально поддерживаются три проекта - Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong и Stardew Valley. Они демонстрируют потенциал WinPlay Engine и возможности оптимизации под мобильные чипсеты.

Кроме того, обновление Game Center включает ряд других улучшений: была реализована система достижений, добавлена корректная синхронизация облачных сохранений, улучшена совместимость с геймпадами и контроллерами. Также внедрены новые адаптивные экранные элементы управления, реагирующие на различные типы нажатий.

Поддержка Steam-игр пока находится на стадии тестирования, поэтому пользователи могут столкнуться с техническими ограничениями. В Xiaomi отмечают, что команда Redmi продолжает работу над оптимизацией.