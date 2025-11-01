Празднование Хеллоуина переросло в беспорядки в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, подростки, многие из которых были в праздничных костюмах, устроили хаос в районе Нейви-Ярд.

По словам очевидцев, они бегали по дорогам, перекрывая движение, и толпами залетали в метро без оплаты. Так как в городе действует комендантский час, раздухарившихся школьников приехала успокаивать национальная гвардия.