Аллахшукюр Пашазаде встретился c Папой Львом XIV

В рамках визита в Ватикан председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с главой Римско-католической церкви Папой Львом XIV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, встреча состоялась после общей аудиенции, проведенной на площади Святого Петра.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде передал Папе Римскому приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подчеркнул значение деятельности Фонда Гейдара Алиева в Ватикане в последние годы и сообщил о строительстве второй католической церкви в нашей стране.

Председатель Управления мусульман Кавказа отметил, что приезд Папы Льва XIV в Азербайджан стал бы большой честью. Он сказал, что в случае визита в нашу страну Папа сможет лично убедиться в высоком уровне межрелигиозной гармонии, государственно-религиозных отношений и атмосферы мультикультурализма в Азербайджане.

Папа Лев XIV, в свою очередь, выразил заинтересованность в визите в нашу страну, сказав, что согласует это в своем рабочем графике.