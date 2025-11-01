Знаменитый финский прыгун с шестом умер в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет скончался знаменитый финский прыгун с шестом, бывший обладатель мирового рекорда Пентти Никула.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Ilta-Sanomat, ссылаясь на его окружение.

Причины смерти Никула не уточняются, однако, согласно данным издания, он ушел из жизни 30 октября.

Никула в 1962 году стал чемпионом Европы в Белграде, преодолев 4,80 м. Тогда же он установил мировой рекорд, который составил 4,94 м. На Олимпийских играх 1964 года в Токио Никула занял седьмое место.