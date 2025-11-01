В Азербайджане уничтожат свыше 150 тонн яблок

В 163,4 тоннах яблок, предназначенных для экспорта в Турцию и принадлежащих компании "Fueqo" и физическому лицу Илькину Джахан оглы Гасанову, были выявлены нарушения.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), из продукции были взяты образцы для лабораторных анализов.

В результате испытаний установлено, что в яблоках содержатся остатки пестицидов, превышающие допустимую норму.

Поскольку партии продукции не соответствуют требованиям Турции по импорту, а также действующим в Азербайджане нормам содержания пестицидов, их экспорт не был разрешен, и было принято решение об их уничтожении или утилизации.