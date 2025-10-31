Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Милли Меджлис предложил направить поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Day.Az, с данным предложением выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Поздравительное письмо было единогласно принято.