Умерла дочь Марлен Дитрих
Единственная дочь актрисы Марлен Дитрих Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Washington Post.
Рива умерла во сне в доме своего сына Питера Ривы в Джиле, штат Нью-Мексико.
Мария Рива - дочь Марлен Дитрих. Она снялась в десятках фильмов. За свои роли в кино была удостоена премии "Эмми" в номинации лучшая актриса в 1952 и 1953 годах.
Рива долго работала на телевидении, а также выпустила книгу, посвященную своей матери. Она признавалась, что чувствует себя скорее биографом Марлен Дитрих, нежели ее дочерью. До своего 101 дня рождения Мария не дожила полтора месяца.
