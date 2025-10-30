Ученые предупреждают о новых последствиях таяния ледников

Исследователи из Института океанографии Скриппса (Калифорнийский университет в Сан-Диего) установили, что по мере таяния и сокращения ледников их талая вода становится менее насыщенной элементами, необходимыми для жизни морских экосистем.

Как передает Day.Az со ссылкой на журнал Nature Communications, в новом исследовании сравнивались два ледника на Аляске - стабильный Айалик и быстро отступающий Северо-Западный. Несмотря на одинаковое геологическое основание, талая вода второго содержала почти вдвое меньше биодоступного железа и марганца - микроэлементов, от которых зависит рост фитопланктона, являющегося базой океанической пищевой цепи.

По мере сокращения ледника вода и осадки дольше взаимодействуют с горной породой, что усиливает химические процессы и переводит активные металлы в формы, недоступные для живых организмов. "Отступающий ледник может переносить в океан больше осадка, но с меньшей концентрацией питательных веществ", - поясняет соавтор работы, геохимик Сара Ааронс.

Стабильный Айалик обеспечивает "свежие" осадки, где до 18 процента железа и 26 процента марганца сохраняются в биодоступной форме. У Северо-Западного ледника эти показатели снижаются до 13-15 процентов.

Если аналогичные процессы происходят и в других регионах, например в заливе Аляска или Южном океане, последствия могут быть значительными - снижение продуктивности фитопланктона ослабит морские экосистемы и приведет к уменьшению рыбных запасов.

Ученые отмечают, что ледники играют важную роль в глобальных биогеохимических циклах и их деградация влияет не только на уровень моря, но и на снабжение океана питательными веществами. Для оценки масштаба изменений планируется исследовать другие ледниковые системы на разных стадиях сокращения.