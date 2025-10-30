Создание системы ПРО США Golden Dome может занять 10-20 лет

Развертывание американской системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome способно потребовать порядка 10-20 лет и $1-4 трлн, причем она, возможно, так и не позволит обеспечить всеобъемлющей защиты, о которой говорит президент США Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие выводы излагаются в развернутом аналитическом материале газеты The Washington Post (WP), посвященном планам создания Golden Dome.

Как отмечается в этой публикации, реализация программы "радикальным образом изменила бы военную доктрину" США, которые фактически пытаются отказаться от концепции гарантированного взаимного уничтожения, получить возможность нейтрализовать потенциальное ядерное нападение, "а также привела бы к дальнейшей милитаризации космоса". Тем не менее и в таком случае система, возможно, даже "не приблизится к обеспечению того рода всеобъемлющей защиты", которую обещает Трамп, подчеркивается в статье. "Golden Dome может являться самой опасной идеей из когда-либо выдвинутых Трампом. А это кое-что значит", - заявил газете член Палаты представителей Конгресса США Сет Мултон (демократ, от штата Массачусетс). Он является членом комитета по делам вооруженных сил в нижней палате Конгресса.

Ссылаясь на прогнозы аналитиков, занимающихся вопросами обороны и бюджетных ассигнований, газета пишет, что на создание системы Golden Dome, "вероятно, потребуется по меньшей мере десятилетие" и она будет стоить "триллион долларов или больше". Между тем, согласно подсчетам старшего научного сотрудника Американского предпринимательского института в Вашингтоне Тодда Харрисона, реализация плана обойдется в "$3,6 трлн в течение 20 лет", уточняется в материале. Харрисон занимается исследовательской деятельностью, касающейся прежде всего военного космоса. В свою очередь в Бюджетном управлении Конгресса полагают, что только на размещение перехватчиков в космосе у США уйдет $542 млрд в течение 20 лет.

The Washington Post признает, что замыслы развертывания системы Golden Dome грозят стать толчком к "гонке вооружений на орбите, которая может продлиться поколение или больше".

Как объявил 20 мая Трамп, США определили облик архитектуры системы Golden Dome, она будет предусматривать в том числе вывод перехватчиков в космос. По словам главы Белого дома, предполагается, что на строительство системы потребуется около трех лет и $175 млрд. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что система будет предназначена для перехвата в том числе ядерных вооружений.