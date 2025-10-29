https://news.day.az/politics/1791804.html Азербайджан поддержал резолюцию ООН против блокады Кубы - ФОТО Азербайджан проголосовал "за" принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, требующей прекращения экономической, коммерческой и финансовой блокады, введённой США против Кубы. Как передает Day.Az, согласно итогам голосования, 165 стран поддержали документ, 7 выступили против, а 12 воздержались.
Азербайджан проголосовал "за" принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, требующей прекращения экономической, коммерческой и финансовой блокады, введённой США против Кубы.
Как передает Day.Az, согласно итогам голосования, 165 стран поддержали документ, 7 выступили против, а 12 воздержались.
Резолюция традиционно получает широкую поддержку международного сообщества.
