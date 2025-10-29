На объектах “Азнефти” приняты меры в связи с непогодой

В связи с изменением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой в стране, на производственных участках производственного объединения "Азнефть" компании SOCAR усилены меры безопасности.

Как сообщили Day.Az в "Азнефти", на участках ограничено выполнение опасных работ, а также приняты соответствующие меры в рамках норм охраны труда.

По всем участкам предоставляется соответствующая информация, ведется мониторинг текущей ситуации.