На объектах "Азнефти" приняты меры в связи с непогодой В связи с изменением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой в стране, на производственных участках производственного объединения "Азнефть" компании SOCAR усилены меры безопасности. Как сообщили Day.Az в "Азнефти", на участках ограничено выполнение опасных работ, а также приняты соответствующие меры в рамках норм охраны труда.
По всем участкам предоставляется соответствующая информация, ведется мониторинг текущей ситуации.
